Le pagelle di Juventus-Sporting 1-0

Tra Juventus e Sporting finisce 1-0 l'andata dei quarti di Europa League: decide il gol di Gatti, molto bene come Danilo e Bremer. Ma il migliore in campo è Perin, subentrato a Szczesny. Kostic e Milik insufficienti. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Federico Zancan

JUVENTUS-SPORTING: GLI HIGHLIGHTS