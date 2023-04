Le scelte di Mourinho

L'attesa era tanta, acuita ulteriormente dalle parole di José Mourinho in conferenza: Dybala sì o Dybala no? Lo Special One ha sciolto i dubbi: dopo l'infortunio riportato nel match di andata, l'argentino - che era rientrato in gruppo in settimana - partirà dalla panchina. Accanto a lui si accomoda anche Abraham: il centravanti titolare scelto da Mou è infatti Belotti, appoggiato da Wijnaldum e Pellegrini. Nessuna sorpresa in mezzo al campo, con Cristante e Matic centrali e Zalewski e Spinazzola sulle fasce. In difesa, con Mancini e Smalling, Llorente preferito a Ibanez. Tra i pali Rui Patricio