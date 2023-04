La Roma ribalta il Feyenoord grazie ai cambi di Mourinho e riesce a vincere 4-1 ai supplementari (all'andata era finita 1-0 per gli olandesi), qualificandosi per le semifinali di Europa League. Tanti voti alti tra i giallorossi, soprattutto per chi è entrato dalla panchina: il migliore in campo è Dybala. Promosso a pieni voti anche l'allenatore portoghese: per lo Special One è la 12^ semifinale nella coppe europee. Le pagelle di Federico Zancan

ROMA-FEYENOORD 4-1: HIGHLIGHTS