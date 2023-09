Atalanta-Rakow, le probabili formazioni della partita di Europa League

Gasperini deve fare a meno di Scamacca, al fianco di Lookman confermato De Ketelaere con Pasalic sulla trequarti. In porta torna Musso. Dubbi in attacco tra i polacchi. Le probabili formazioni di Atalanta-Rakow, in programma giovedì ore 21, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Cinquecentoventicinque giorni dopo l'ultima volta, l'Atalanta si prepara a tornare in campo in Europa. I nerazzurri inizieranno il cammino in Europa League al Gewiss Stadium contro il Rakow, campioni di Polonia in carica e alla prima partecipazione a una coppa europea. L'incontro è in programma giovedì ore 21, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Out Scamacca, confermati Lookman e De Ketelaere La principale notizia per Gasperini è l'assenza di Scamacca che dovrà restare fermo almeno un mese per una lesione di primo grado alla coscia sinistra. Confermati in attacco Lookman e De Ketelaere, ma sulla trequarti agirà Pasalic. Koopmeiners, invece, verrà arretrato sulla linea di centrocampo. Turno di riposo per Zappacosta (al suo posto c'è Zortea) mentre in difesa Djimsiti è in vantaggio su Scalvini. In porta, infine, giocherà Musso. leggi anche Gasperini: "Dispiace per Scamacca, ma ho opzioni"

ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione: Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zortea, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All.: Gasperini

Rakow, dubbio Szwolinski-Cebula Dawid Szwarga, allenatore della formazione polacca, si affiderà al collaudato 3-4-2-1. Assente il capitano Arsenic per infortunio: la fascia sarà sul braccio di Tudor che giocherà esterno di centrocampo. Torna dal 1' Racovitan, mentre in attacco è ballottaggio tra Zwolinski (autore di 6 gol tra campionato ed Europa) e Cebula per completare il reparto insieme a Nowak e Piasecki.

RAKOW (3-4-2-1) la probabile formazione: V. Kovacevic; Racovitan, A. Kovacevic, Rundic; Tudor, Papanikolau, Kochergin, Plavsic; Nowak, Piasecki; Zwolinski. All.: Szwarga