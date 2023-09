Sheriff-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League

Ampio turnover per Mourinho che rivoluziona la formazione vista con l'Empoli: in porta c'è Svilar, in attacco la coppia Belotti-El Shaarawy. Dubbio modulo per Bordin che ritrova il capitano Talal dopo la squalifica. Le probabili di Sheriff Tiraspol-Roma, in programma giovedì ore 18.45, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Parte dalla Moldavia il cammino europeo della Roma. Finalista pochi mesi fa a Budapest, la formazione giallorossa inizierà la fase a gironi di Europa League a Tiraspol (giovedì ore 18.45, diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), contro lo Sheriff allenato da Roberto Bordin. Sarà una sfida al tabù per gli uomini di José Mourinho che nella scorsa edizione di Europa League hanno vinto una sola volta in trasferta: era il 27 ottobre 2022, 1-2 in casa dell'HJK Helsinki. L'obiettivo è dare continuità al 7-0 contro l'Empoli e iniziare nel migliore dei modi il girone completato da Servette e Slavia Praga

Dubbio modulo per Bordin Il principale rebus per la formazione moldava riguarda il modulo. Bordin, infatti, potrebbe optare sia per la difesa a quattro (con un 4-1-4-1) oppure per uno schieramento a cinque, scegliendo un 5-3-2 che garantirebbe maggiore copertura in fase difensiva, come già fatto nei preliminari di Champions League contro il Maccabi Haifa. La buona notizia per l'allenatore italiano è il rientro dalla squalifica del capitano Talal, mentre in attacco è ballottaggio tra Luvannor e Ankeye. Possibile impiego a partita in corso di Ricardinho.

SHERIFF TIRASPOL (4-1-4-1) la probabile formazione: Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Talal; Mbekeli, Ademo, Badolo, Joao Paulo; Luvannor. All.: Bordin

Mou sceglie Belotti ed El Shaarawy Ampio turnover per Mourinho (che non siederà in panchina per squalifica) che rivoluziona la formazione vista contro l'Empoli. Si parte dai pali, con l'esordio stagionale di Svilar al posto di Rui Patricio. In difesa non c'è ancora Smalling, confermato dunque il tridente Mancini-Llorente-Ndicka. Sugli esterni ci sono Karsdorp e Zalewski, in mezzo spazio a Paredes con Cristante e Bove ai fianchi. Assente Pellegrini, il capitano al massimo potrebbe andare in panchina nella trasferta di Torino. Recupera Aouar che partirà dalla panchina. In attacco fuori Dybala e Lukaku, dentro Belotti ed El Shaarawy. leggi anche Roma, anche in coppa out Pellegrini e Smalling

ROMA (3-5-2) la probabile formazione: Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All.: Mourinho