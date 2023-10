Roma-Servette, le probabili formazioni della partita di Europa League

Novità per Mourinho in vista della sfida all'Olimpico: spazio al tandem Lukaku-Belotti, riposa Dybala. Si rivede Aouar in mezzo, confermato Cristante in difesa. Tra gli svizzeri attenzione a Bedia, già a quota 8 gol in stagione. Roma-Servette è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Obiettivo continuità per la Roma di José Mourinho, che torna ad affacciarsi in Europa League dopo la vittoria ritrovata in campionato. Si riparte all'Olimpico contro il Servette (diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV), avversaria che stenta in stagione e che ha perso al debutto contro lo Slavia Praga. Tre punti ottenuti invece dai giallorossi sul campo dello Sheriff Tiraspol, vittoria da conquistare anche davanti ai propri tifosi per indirizzare al meglio il cammino nel girone.

Roma con Lukaku-Belotti, si rivede Aouar

Ancora fuori Smalling, Llorente e Renato Sanches (che tornerà dopo la sosta), loro come gli infortunati di lungo corso Abraham e Kumbulla. Un'emergenza in difesa che impone la conferma di Cristante come centrale difensivo: insieme a lui Mancini e Ndicka davanti a Svilar. Sulle fasce possono giocare dall'inizio Karsdorp e Zalewski, fiducia in regia a Paredes affiancato da Bove e dal ritrovato Aouar. Possibile riposo per capitan Pellegrini così come Dybala ma non Lukaku: il belga partirà dall'inizio insieme a Belotti in attacco, reparto dove potranno ritagliarsi spazio anche El Shaarawy e Azmoun.

ROMA (3-5-2, probabile formazione): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho

Servette, attenzione a Bedia Svizzeri battuti all'esordio dallo Slavia Praga e in difficoltà in stagione, ma tornati alla vittoria nel weekend (2-1 al Losanna) dopo 9 partite senza gioie tra tutte le competizioni. Convocato il portiere-capitano Frick, ma dovrebbe giocare ancora Mall. Non convocato Onguéné e non al meglio Rouiller, si candidano dall'inizio i centrali Vouilloz e Severin. Sulle fasce Bolla e Mazikou, in mezzo al campo resta la coppia Douline-Cognat. Qualche dubbio sugli esterni, dove il 2003 Antunes potrebbe essere schierato in attacco lasciando spazio a Kutesa e Stevanovic. Davanti intoccabile Bedia, 27enne ivoriano già a segno 8 volte tra tutte le competizioni. Le alternative in attacco restano Crivelli e Guillemenot.

SERVETTE (4-4-2, probabile formazione): Mall; Bolla, Vouilloz, Severin, Mazikou; Kutesa, Douline, Cognat, Stevanovic; Bedia, Antunes. All. Weiler