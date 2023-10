Con una grande ripresa la Roma batte il Servette e trova la seconda vittoria nel girone: avvio choc, con Bedia che potrebbe portare avanti gli svizzeri dopo appena 20 secondi, poi è il solito Lukaku a sbloccarla (13^ partita consecutiva di Europa League andando in gol). Dopo l’intervallo entra Pellegrini, che nel giro di 6’ serve l’assist a Belotti per il 2-0 e poi firma il tris, prima di chiedere il cambio al 57’ per un problema muscolare. Ancora Belotti trova la doppietta personale e fa 4-0