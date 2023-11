La conferma della coppia d’attacco Dybala-Lukaku l’aveva praticamente data lo stesso Mourinho in conferenza. Così, la notizia è che Mancini non ce la fa e va in panchina. Il difensore, in condizioni non ottimali, non viene rischiato anche a causa delle condizioni non ottimali del terreno di gioco. In difesa arretra Cristante, nei 3 dietro con Llorente e Ndicka (Smalling è ancora out). Per lo stesso motivo, Mou non vuole rischiare nemmeno Pellegrini, da poco rientrato da un infortunio (aveva giocato contro l’Udinese): a centrocampo con Paredes ci sono Bove e Aouar, con Celik ed El Shaarawy sulle fasce. Tra i pali il portiere di coppa Svilar.





LA FORMAZIONE UFFICIALE (3-5-2): Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.