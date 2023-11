Nessun giocatore ha preso parte a più conclusioni di Ademola Lookman in questa edizione di Europa League (22 come James Ward-Prowse); tuttavia, l’attaccante dell’Atalanta deve ancora partecipare attivamente a un gol in questo torneo. L’ultima occasione in cui il nigeriano è stato coinvolto in una rete in un match di EL risale alla gara giocata con il Leicester contro il Legia Varsavia nel novembre 2021 (un assist in quel caso).