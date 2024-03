Missione compiuta per la squadra di Gasperini che, dopo l'1-1 a Lisbona, rimonta 2-1 i portoghesi e accede ai quarti di finale di Europa League. In avvio pericoloso Scamacca, ci provano anche Djimsiti e Kolasinac. Il vantaggio lo firma Goncalves, sostituito pochi istanti dopo per infortunio. Bastano pochi secondi a Lookman per pareggiare ad inizio ripresa, rimonta completata da Scamacca servito da Miranchuk. Decisivi nel finale Djimsiti e Musso che salvano la qualificazione della Dea