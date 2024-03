Il Milan vola ai quarti vincendo anche il ritorno a Praga. Avvio complicato per i rossoneri, messi sotto dallo Slavia e con Maignan costretto subito al cambio. Al 20’ l’episodio che cambia la gara: rosso a Holes (pestone a Calabria) e Slavia in 10 come all’andata. Sale allora in cattedra Leao: assist a Pulisic, azione avviata per il raddoppio di Loftus-Cheek e magia all’incrocio, tutto in 17’. Nella ripresa ritmi bassissimi e Jurasek accorcia. Venerdì alle 13, su Sky, il sorteggio dei quarti

