Tutto facile per il Milan in casa dello Slavia Praga: i rossoneri, in superiorità numerica per oltre 70 minuti, chiudono la pratica qualificazione nel primo tempo segnando tre gol in 12' e vanno ai quarti di Europa League. Gran serata per Leao, autore di una rete fantastica. Da 7 anche Maignan (paratona sullo 0-0 prima di uscire), Theo e Pulisic. Di seguito i voti della squadra di Pioli a cura di Massimo Marianella

GLI HIGHLIGHTS DI SLAVIA PRAGA-MILAN