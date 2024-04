Definito il quadro delle semifinali di Europa League. Due le italiane in corsa: impresa dell'Atalanta che dopo il 3-0 ottenuto ad Anfield contiene la sconfitta casalinga con il Liverpool a un solo gol di scarto. I nerazzurri sfideranno il Marsiglia passato ai rigori contro il Benfica. Nell'altra semifinale ci sarà la Roma che dopo aver superato il Milan affronterà i neo campioni di Germania del Bayer Leverkusen che hanno avuto la meglio sul West Ham. L'Europa League è in diretta su Sky e in streaming su NOW