Il Benfica batte 2-1 in casa il Marsiglia e parte con un minimo vantaggio per il match di ritorno in Francia del 18 aprile che regalerà un posto nelle semifinali di Europa League. Per i portoghesi le reti di Rafa Silva e Di Maria per un doppio vantaggio che è stato vanificato nella ripresa dalla rete del solito Aubameyang che mantiene tutto aperto in chiave qualficazione