Per la terza sfida europea tra Liverpool e Atalanta Gasperini deve fare a meno di Kolasinac bloccato nella rifinitura. De Roon giocherà in difesa mentre in attacco torna De Keteleaere a fare coppia con Scamacca. Klopp risponde con Eliott nel tridente d'attacco e Salah in panchina. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD