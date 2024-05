Per la seconda stagione consecutiva Roma e Bayer Leverkusen si ritrovano in semifinale di Europa League. C'è Karsdorp sulla fascia destra (e non Llorente al posto dello squalificato Celik). De Rossi recupera e lancia dal 1' anche Lukaku e Smalling. Nel Leverkusen panchina per la punta Boniface: Adli falso nove. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

