Dopo aver centrato la finale di Coppa Italia, l'Atalanta va a caccia di quella di Europa League, nella semifinale d'andata al Velodrome. Gasperini sceglie De Ketelaere come partner di Scamacca in attacco, con Koopmeiners alle loro spalle. C'è Scalvini in difesa, De Roon a centrocampo, Pasalic parte fuori. Nel Marsiglia Sarr in attacco con Aubameyang. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

