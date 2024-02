La Roma è agli ottavi di Europa League dopo la solita partita thriller contro il Feyenoord. Gimenez segna subito, ma Pellegrini pareggia al 15' con una magia. Primo tempo elettrico, ripresa e supplementari senza grandi guizzi se non per una clamorosa palla gol per Lukaku al 120'. Big Rom sbaglia il suo tiro, ma Svilar porta avanti la Roma con due parate. Rigore decisivo a firma Zalewski

