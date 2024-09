Dopo la bella vittoria con l'Udinese nella prima di Juric, la Roma si tuffa in Europa League e affronta un match non semplice contro l'Athletic Bilbao. Gioca Hermoso dal 1', spazio anche per Baldanzi. Dybala-Dovbyk in attacco. Spagnoli con Williams in campo, Gorka riferimento più avanzato Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD