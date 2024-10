Inizia il cammino in Conference per la Fiorentina dopo le due finali consecutive raggiunte negli ultimi due anni. La squadra di Palladino affronta i The New Saints all'Artemio Franchi. I viola arrivano a questa sfida dopo il pareggio di Empoli in campionato. Diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD. SEGUI IL LIVE