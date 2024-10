Pellegrini non basta: pagelle di Elfsborg-Roma 1-0

Una brutta Roma cade in Svezia contro l'Elfsborg e complica il suo cammino in Europa League. Prima sconfitta della gestione Juric. Il migliore è Pellegrini, entrato nel finale, e autore dell'occasione più importante con una traversa. Ottimo anche Svilar che ha salvato in diverse occasioni la propria porta. Le pagelle di Federico Zancan

