Si attendeva la prima vittoria in Europa e invece è arrivata la prima sconfitta della gestione Juric per la Roma. I giallorossi giocano con grande possesso ma con pochissima incisività. Sul finire di primo tempo fallo di mano di Baldanzi in area, è rigore: trasforma Baidoo. Nella ripresa la Roma spinge, Juric inserisce Pellegrini e il capitano giallorosso sfiora il pari colpendo la traversa. Non basta, la Roma resta a 1 punto

