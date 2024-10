Tre punti d'oro per i giallorossi, che ottengono la prima vittoria in questa Europa League rilanciandosi in classifica con 4 punti. Il gol decisivo lo firma Dovbyk su rigore, procurato da Baldanzi che sfiora anche il raddoppio. Tymchyk a centimetri dal pareggio, Svilar attento su Guerrero. Nella ripresa ci prova ancora Tymchyk, Shomurodov si divora il 2-0. La Roma affronterà l'Union Saint-Gilloise il prossimo 7 novembre, mentre domenica c'è la Fiorentina

PAGELLE - CLASSIFICA