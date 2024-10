La Lazio va a caccia del terzo successo in altrettante gare di Europa League contro il Twente. Turnover per Baroni, esordio per Gigot, gioca Dia come terminale offensivo. A centrocampo Dele-Bashiru. Olandesi con Lammers in attacco e trio di trequartisti con Van Wolfswinkel, Steijn e Van Bergen. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW ale 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD