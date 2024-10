Continua la marcia inarrestabile della Lazio in Europa. La squadra di Baroni batte anche il Twente e sale a 9 punti in classifica. Match 'agevolato' dal rosso a Unnerstall all'11' per fallo su Dia lanciato a rete. Dopo diverse chance, la sblocca Pedro su assist di Vecino. Nella ripresa, la Lazio crea tanto ma riesce a chiudere la questione solo all'87' con gol del neo entrato Isaksen

