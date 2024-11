Tante novità dall'inizio per Baroni, che conferma Castellanos (ma non Dia) rifornito da Tchaouna, Pedro e Zaccagni. In mezzo c'è Vecino, dietro tornano Marusic e Gigot oltre a Tavares. In porta gioca Mandas. Vitor Bruno punta su Omorodion con Vieira, Namaso e Galeno. In difesa ecco gli ex Serie A Perez e Djaló. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

