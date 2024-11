Biancocelesti a punteggio pieno in Europa League dopo la quarta vittoria di fila contro i portoghesi, battuti all'ultimo respiro. In avvio gol annullato per fuorigioco a Castellanos, ci prova anche Vecino prima della traversa di Vieira. Il vantaggio lo firma Romagnoli di testa prima dell'intervallo. Rimedia Eustaquio, male Vecino da ottima posizione ma la decide Pedro al 92'. La Lazio tornerà in campo il 28 novembre contro il Ludogorets

PAGELLE