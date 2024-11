Dopo la sconfitta di Verona, la Roma torna in campo in Europa League. La squadra di Juric affronta in trasferta l'Union Saint-Gilloise dopo aver battuto la Dynamo Kiev nello scorso turno.I belgi hanno raccolto un solo punto nelle prime tre gare di questa competizione. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD