La Lazio - in 9 uomini per le espulsioni di Rovella e Gigot - batte per 2-1 il Viktoria Plzen nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Nel primo tempo la squadra di Baroni passa in vantaggio con Romagnoli. Nella ripresa il Plzen pareggia con Durosinmi e sfiora diverse volte il vantaggio. Al 98', per la Lazio ci pensa la magia di Isaksen che riceve in area, calcia col sinistro e segna il gol vittoria. Match di ritorno in programma all'Olimpico giovedì 13 marzo alle 18.45

