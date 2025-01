Qualificato ai playoff grazie alle ultime due vittorie di fila contro Malmo e Besiktas, il Twente si è piazzato in 23^ posizione a quota 10 punti. Percorso meno tortuoso per il Bodo/Glimt, 9° in classifica ovvero ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi. Non sono bastati 14 punti ai norvegesi per evitare il playoff: ben quattro i successi, fatale lo stop contro il Qarabag ultimo. Le due squadre non si sono mai incontrate nelle competizioni Uefa.