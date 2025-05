A sei anni dall'ultima volta il Tottenham torna a qualificarsi per una finale europea (allora era Champions League), battendo anche al ritorno il Bodo/Glimt, e sarà sfida tutta inglese col Manchester United. In Norvegia gli Spurs gestiscono il doppio vantaggio maturato all'andata nel primo tempo e poi segnano dopo l'ora di gioco: sblocca la zampata sotto misura di Solanke, poi un cross di Pedro Porro si trasforma in rete e vale il definitivo 2-0

Sarà derby inglese nella finale di Europa League 2025. Il duello apparentemente più in bilico dopo le semifinali d'andata era quello tra Bodo e Tottenham, ma gli Spurs hanno gestito benissimo vantaggio maturato grazie al 3-1 dell'andata, senza quasi mai rischiare in un campo che aveva creato non pochi grattacapi alle avversarie del Bodo/Glimt. La squadra di Postecoglou ha trovato il successo anche in trasferta, con un uno-due letale nel giro di sei minuti: prima il gol sotto misura di Solanke, poi quello 'fortuito' di Pedro Perro. Suo il cross dalla destra che ha scavalcato il portiere ed è finito in rete con un bacio al palo. Nel finale i norvegesi hanno avuto anche la chance per dimezzare il passivo e chiudere con un gol davanti ai propri tifosi, ma l'arbitro ha revocato il rigore dopo l'on field review. Il Tottenham festeggia il ritorno in finale (l'ultima in Champions nel 2019, persa col Liverpool), dove se la vedrà con il Manchester United, il Bodo esce a testa alta.