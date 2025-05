Il Tottenham ha vinto tutte le tre partite contro il Man United in tutte le competizioni in questa stagione, due volte in Premier League (3-0 in trasferta, 1-0 in casa) e una volta in Coppa di Lega (4-3 in casa). L'unica squadra contro cui gli Spurs hanno vinto quattro volte in una singola stagione è stato il Manchester City nel 1992-93, mentre l'unica ad aver battuto i Red Devils quattro volte in una singola stagione è stata l'Everton nel 1985-86