Partita dai due volti per il Manchester United, ma alla fine i ragazzi di Amorim volano in finale dopo il 4-1 all'Athletic Bilbao nella semifinale di ritorno. Forti del 3-0 dell'andata, i Red Devils scendono in campo un po' sotto tono e vanno in svantaggio alla mezz'ora: Jauraguire scarica un bel destro da fuori, Onana si allunga ma riesce solo a toccare e i baschi si ritrovano avanti nel punteggio. A Old Trafford, considerata la stagione piena di difficoltà, si trema per un po', fino a quando Amorim non si gioca la carta Mount dalla panchina: all'ex Chelsea bastano dieci giri di orologio per ristabilire l'equilibrio con un bel destro a giro, su cui il portiere non può nulla. A quel punto gli ospiti capiscono che il sogno di giocare al San Mames la finale è svanito e lo United dilaga. Il colpo di testa di Casemiro beffa il portiere e completa la rimonta, Hojlund da due passi mette al sicuro anche la vittoria. Ma non è ancora finita perché, in pieno recupero, Agirrezabala sbaglia il rinvio e Mount, a porta vuota, trova la doppietta personale cala il poker quasi da centrocampo. In finale ci sarà il Tottenham e per il Manchester si tratterebbe del secondo trionfo in Europa League, dopo quello del 2017 con Mourinho in panchina.