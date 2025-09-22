La Roma ha vinto 42 incontri in UEFA Europa League dal 2009/10 in avanti e solo Villarreal (54) e Siviglia (48) hanno ottenuto più successi nel parziale nella competizione. In particolare, la squadra giallorossa ha segnato 148 gol in questo parziale nel torneo, meno solo di Villarreal (164) e Lazio (149)