Nizza-Roma 0-0
Si parte all'Allianz Riviera
La squadra di Gasperini inaugura il suo cammino in Europa League con una trasferta non semplice. Si gioca a Nizza. Torna in panchina Pellegrini, gioca El Shaarawy con Dovbyk e Soulé. Confermato Rensch. Francei con Boga in avanti. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
3' - Primo tentativo da parte del Nizza con un'accelerazione di Boga con la palla però che si perde sul fondo
Le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno dell'Europa League
Ci siamo quasi, sta per iniziare Nizza-Roma
Prima da titolare anche per il greco Tsimikas nella Roma, il greco era sceso in campo nel finale del derby, per lui esordio dal primo minuto con la sua nuova maglia.
Esordio in Francia per la Roma di Gasperini in Europa League. Nella prima giornata della League Phase i giallorossi giocheranno contro il Nizza. Poi doppio impegno casalingo contro Lille e Viktoria Plzen prima della doppia trasferta scozzese contro Rangers e Celtic che sarà intervallata dalla partita all'Olimpico contro il Midtjylland. Chiudono a gennaio con gli impegni contro Stoccarda e Panathinaikos
"Sono molto contento, era da un po' che aspettavo questo momento. Mi sento pronto per partire titolare questa sera".
"C'è una squadra da costruire: abbiamo cercato di allargare l'organico per dare più scelte all'allenatore. Inizia una competizione alla quale teniamo molto, speriamo di fare bene. Il calcio evolve rapidamente, nessun scenario può essere precluso. Detto questo siamo concentrati sul campo, Lorenzo è un giocatore forte, attaccato a questa squadra, ha fatto grandi cose e continuerà a farle"
Dante compirà 42 anni il mese prossimo. Il capitano del Nizza, alla sua ultima stagione da professionista, diventerebbe il giocatore di movimento più anziano nella storia della UEFA Europa League.
Franco Sensi è stato proprietario del club di Ligue 1 dal 1998 al 2002, nello stesso periodo in cui possedeva anche la Roma, che ora condivide la stessa proprietà con un'altra squadra francese, il Cannes
Neil El Aynaoui è stato allenato per due anni da Haise ai tempi del Lens
La Roma ha segnato un solo gol in ciascuna delle prime quattro partite di Serie A. Nell'ultima sfida in Serie A, ha sconfitto la Lazio nel derby
Haise schiera l'ex Serie A Boga nel tridente con Sanson e Carlos. Louchet gioca a destra. In difesa c'è il veterano Dante
Gasperini cambia. In attacco c'è Dovbyk al posto di Ferguson. Torna in campo El Shaarawy, riposa Pellegrini. Tsimikas gioca a sinistra, confermato Rensch a destra
Jonathan Clauss festeggia domani il suo 33° compleanno. Il nazionale francese ha giocato sette delle otto partite di UEFA Europa League del suo club la scorsa stagione.
Manu Koné finora ha giocato tutti i minuti a disposizione in questa stagione sia con la Roma, che con la maglia della Francia.
NIZZA (3-4-3): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Sanson, Carlos, Boga. All. Haise
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; El Shaarawy, Soulé; Dovbyk.All. Gasperini
Sarà il primo incontro tra Nizza e Roma in competizioni europee; la squadra francese ha già perso tutte e sette le gare contro squadre italiane in Europa, l'ultima delle quali contro la Lazio (4-1 nella scorsa edizione di UEFA Europa League).
La Roma ha perso solo due delle 11 partite disputate contro squadre francesi in competizioni europee (6 vittorie, 3 pareggi), vincendo quattro delle ultime cinque da marzo 2007 in avanti (1 sconfitta).
Nella scorsa edizione di UEFA Europa League, il Nizza è stata una delle due squadre a non aver vinto nessuna delle otto partite disputate nella fase a gironi (3 pareggi, 5 sconfitte); in particolare, solo quattro formazioni hanno incassato più reti della compagine francese (16) nella scorsa stagione in questa competizione.
La Roma è rimasta imbattuta in cinque delle sette prime giornate disputate nella fase a gironi di UEFA Europa League (3 vittorie, 2 pareggi); allo stesso tempo le due sconfitte sono arrivate entrambe in trasferta: 0-2 contro il Basilea nel settembre 2009 e 1-2 contro il Ludogorets nel settembre 2022.
La Roma ha perso l'ultima partita in UEFA Europa League, contro l'Athletic Bilbao (1-3 lo scorso marzo, nella gara di ritorno degli ottavi di finale); i giallorossi non subiscono due sconfitte di fila nella fase finale della competizione dal periodo febbraio-marzo 2017, in cui la seconda gara persa fu contro una squadra francese (il Lione).
La Roma ha vinto 42 incontri in UEFA Europa League dal 2009/10 in avanti e solo Villarreal (54) e Siviglia (48) hanno ottenuto più successi nel parziale nella competizione. In particolare, la squadra giallorossa ha segnato 148 gol in questo parziale nel torneo, meno solo di Villarreal (164) e Lazio (149)
Dopo il gol decisivo per la vittoria contro la Lazio nell'ultimo turno di Serie A, Lorenzo Pellegrini potrebbe trovare la rete per due gare di fila con i giallorossi in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo gennaio-febbraio 2024 (tre match); il centrocampista è il giocatore della Roma che ha partecipato a più gol in UEFA Europa League: 21, 10 reti e 11 assist
Nella scorsa edizione della UEFA Europa League, nessun difensore ha partecipato a più gol di Angeliño (cinque, come Pedro Porro): due reti e tre passaggi vincenti; inoltre, tra i pari ruolo, l'esterno giallorosso è stato il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni nella scorsa stagione nel torneo (26).
Jérémie Boga ritroverà da avversario la Roma dopo averla affrontata sei volte in Serie A (1 vittoria, 3 pareggi, 2 sconfitte e un gol segnato); l'esterno è il giocatore del Nizza che ha completato più dribbling in questa Ligue 1 (nove) e uno dei due ad aver realizzato più di una rete con i francesi nel torneo in corso (due come il compagno Terem Moffi).
L'allenatore del Nizza Franck Haise non ha vinto nessuna delle 10 sfide in UEFA Europa League (4 pareggi, 6 sconfitte): nessun tecnico conta più gare tra quelli che non hanno mai ottenuto un successo nella competizione (10 anche Marco Silva).