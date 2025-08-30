Roma, date e orari delle gare in Europa League

Esordio in Francia per la Roma di Gasperini in Europa League. Nella prima giornata della League Phase i giallorossi giocheranno contro il Nizza. Poi doppio impegno casalingo contro Lille e Viktoria Plzen prima della doppia trasferta scozzese contro Rangers e Celtic che sarà intervallata dalla partita all'Olimpico contro il Midtjylland. Chiudono a gennaio con gli impegni contro Stoccarda e Panathinaikos