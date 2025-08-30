Roma, date e orari delle gare in Europa League

Esordio in Francia per la Roma di Gasperini in Europa League. Nella prima giornata della League Phase i giallorossi giocheranno contro il Nizza. Poi doppio impegno casalingo contro Lille e Viktoria Plzen prima della doppia trasferta scozzese contro Rangers e Celtic che sarà intervallata dalla partita all'Olimpico contro il Midtjylland. Chiudono a gennaio con gli impegni contro Stoccarda e Panathinaikos
Le avversarie della Roma
- Nizza (in trasferta) mercoledì 24 settembre ore 21
- Lille (in casa) giovedì 2 ottobre ore 18.45
- Viktoria Plzen (in casa) giovedì 23 ottobre ore 21
- Rangers (in trasferta) giovedì 6 novembre ore 21
- Midtjylland (in casa) giovedì 27 novembre ore 18.45
- Celtic (in trasferta) giovedì 11 dicembre ore 21
- Stoccarda (in casa) giovedì 22 gennaio ore 21
- Panathinaikos (in trasferta) giovedì 29 gennaio ore 21