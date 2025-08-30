Roma, date e orari delle gare in Europa League

Esplora tutte le offerte Sky
Europa League, calendario Roma: partite e avversarie del girone

Europa League

Esordio in Francia per la Roma di Gasperini in Europa League. Nella prima giornata della League Phase i giallorossi giocheranno contro il Nizza. Poi doppio impegno casalingo contro Lille e Viktoria Plzen prima della doppia trasferta scozzese contro Rangers e Celtic che sarà intervallata dalla partita all'Olimpico contro il Midtjylland. Chiudono a gennaio con gli impegni contro Stoccarda e Panathinaikos

Sarà una doppia sfida contro le francesi Nizza e Lille ad aprire la stagione di Europa League della Roma. Gli uomini di Gasperini esordiranno in Francia prima di sfidare il Lille all'Olimpico dove arriverà subito dopo il Viktoria Plzen. Due trasferte a Glasgow poi contro i Rangers prima e il Celtic dopo con in mezzo i danesi del Midtjylland che arriveranno all'Olimpico. Chiusura a gennaio con Stoccarda a Roma e Panathinaikos in Grecia

Le avversarie della Roma

 

  • Nizza (in trasferta) mercoledì 24 settembre ore 21
  • Lille (in casa) giovedì 2 ottobre ore 18.45
  • Viktoria Plzen (in casa) giovedì 23 ottobre ore 21
  • Rangers (in trasferta) giovedì 6 novembre ore 21
  • Midtjylland (in casa) giovedì 27 novembre ore 18.45
  • Celtic (in trasferta) giovedì 11 dicembre ore 21
  • Stoccarda (in casa) giovedì 22 gennaio ore 21
  • Panathinaikos (in trasferta) giovedì 29 gennaio ore 21

