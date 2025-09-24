Massara: "Pellegrini? Nessuno scenario è precluso"

Esordio in Europa League per la Roma di Gasperini, impegnata sul campo del Nizza nella prima giornata della League Phase. Prima del match Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, è intervenuto su Sky Sport: "È una soddisfazione vedere questa Roma. Qui non c’è nessuna dicotomia, giocatori nuovi o vecchi. C'è una squadra da costruire e noi abbiamo lavorato per cercare di allargare un po' l'organico e dare più scelte all’allenatore che le sfrutterà durante la stagione. Siamo impegnati su più fronti, questa sera inizia una competizione alla quale teniamo molto e speriamo di fare bene". Poi sul ritorno in campo di Lorenzo Pellegrini e sulle possibilità che rinnovi il contratto: "Il calcio evolve così rapidamente, nessuno scenario può essere precluso. Detto questo, adesso siamo veramente concentrati sul campo, sulle partite, ce ne sono molte. Lorenzo è un giocatore forte che è molto attaccato a questa squadra, ha fatto delle cose molto importanti in passato e continuerà a farle, quindi noi adesso siamo veramente focalizzati sulle partite, sugli impegni a partire da stasera".