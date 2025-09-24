Massara: "Pellegrini? Nessuno scenario è precluso"

Roma, Massara: "Pellegrini? Nessuno scenario può essere precluso"roma
Il direttore sportivo giallorosso è intervenuto su Sky prima dell'inizio della gara di Europa League con il Nizza (Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21). "Vedere questa Roma è una soddisfazione. Inizia una competizione alla quale teniamo molto e speriamo di fare bene. Pellegrini? Nessuno scenario può essere precluso"
Esordio in Europa League per la Roma di Gasperini, impegnata sul campo del Nizza nella prima giornata della League Phase. Prima del match Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, è intervenuto su Sky Sport: "È una soddisfazione vedere questa Roma. Qui non c’è nessuna dicotomia, giocatori nuovi o vecchi. C'è una squadra da costruire e noi abbiamo lavorato per cercare di allargare un po' l'organico e dare più scelte all’allenatore che le sfrutterà durante la stagione. Siamo impegnati su più fronti, questa sera inizia una competizione alla quale teniamo molto e speriamo di fare bene". Poi sul ritorno in campo di Lorenzo Pellegrini e sulle possibilità che rinnovi il contratto: "Il calcio evolve così rapidamente, nessuno scenario può essere precluso. Detto questo, adesso siamo veramente concentrati sul campo, sulle partite, ce ne sono molte. Lorenzo è un giocatore forte che è molto attaccato a questa squadra, ha fatto delle cose molto importanti in passato e continuerà a farle, quindi noi adesso siamo veramente focalizzati sulle partite, sugli impegni a partire da stasera".
"Affrontiamo squadre di livello ma vogliamo fare bene"
Massara poi parla delle prospettive della Roma in Europa League: "Affrontiamo questa competizione con l'ambizione di fare bene, con la consapevolezza che abbiamo un girone, o comunque una fase a gironi, molto difficile perché affrontiamo tutte squadre di livello e quindi giocheremo una partita alla volta, però con l'ambizione di competere. Così come fatto in passato vogliamo farlo anche quest'anno". In chiusura sul Nizza: "È una squadra forte, una squadra che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, è arrivata in fondo qualificandosi per il preliminare di Champions, quindi sappiamo di affrontare un avversario molto difficile. C'è stata qualche partenza quest'estate, hanno iniziato il campionato magari in maniera meno positiva però conosco bene questa squadra, è una squadra che giocherà in maniera speculare a noi e che è molto fisica, molto aggressiva e che davanti può fare male, quindi dovremo stare molto attenti e affrontare la gara in maniera molto seria perché altrimenti potremmo avere delle difficoltà".