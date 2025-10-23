Europa LeagueGiornata 3 - giovedì 23 ottobre 2025Giornata 3 - gio 23 ott
FCSB-Bologna: video, gol e highlights
Arriva a Bucarest la prima vittoria in Europa League dei rossoblù, che si rilanciano nella 'League Phase' senza Vincenzo Italiano in panchina. Partenza da applausi del Bologna che segna due volte in 3': apre Odgaard su assist di Dallinga che poi raddoppia. Heggem e Orsolini sfiorano il tris, decisivo Skorupski con tre interventi. Dopo l'intervallo accorcia Birligea, non la chiudono Dallinga e Orsolini fermato dal palo