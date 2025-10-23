Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
ROM0
PLZ2
MAC0
MCH0
MFF0
ZAG0
LIL0
SAL2
CEL1
NIC1
FRE1
UTR0
CEL0
STU1
FEY0
PAN1
YB0
LUD1
NOT1
POR0
FCS1
BOL2
SAL2
FER3
FEN1
VFB0
LYN2
BAS0
GEN0
BET0
BRA2
CZV0
BRA3
RAN0
GAE2
AST1
Europa LeagueGiornata 3 - giovedì 23 ottobre 2025Giornata 3 - gio 23 ott
Fine
FCSB
Bîrligea D. 54'
1 - 2
Bologna
Odgaard J. 9'Dallinga T. 12'
FCSB
Bîrligea D. 54'
1 - 2 Bologna
Odgaard J. 9'Dallinga T. 12'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

FCSB-Bologna: video, gol e highlights

Arriva a Bucarest la prima vittoria in Europa League dei rossoblù, che si rilanciano nella 'League Phase' senza Vincenzo Italiano in panchina. Partenza da applausi del Bologna che segna due volte in 3': apre Odgaard su assist di Dallinga che poi raddoppia. Heggem e Orsolini sfiorano il tris, decisivo Skorupski con tre interventi. Dopo l'intervallo accorcia Birligea, non la chiudono Dallinga e Orsolini fermato dal palo

PAGELLE - CLASSIFICA