Occorreva invertire una tendenza pericolosa dopo le due sconfitte in Europa League e la Roma ritorna a vincere: i giallorossi battono ad Ibrox i Rangers 2-0 e si portano a quota 6 in classifica. Primo tempo dominato dalla squadra di Gasperini che la sblocca con Soulé. Prima del break Pellegrini raddoppia. Nella ripresa i Rangers sono più coraggiosi e ci provano con Chermiti e Moore, ma Celik sfiora il 3-0 colpendo la traversa. Vince la Roma

CLASSIFICA - PAGELLE