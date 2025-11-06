Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
BOL0
BRA0
RAN0
ROM2
SAL2
GAE0
STU0
NOT0
UTR1
POR1
BAS3
FCS1
MFF0
PAN1
ZAG0
CEL3
NIC1
FRE3
CZV1
LIL0
MCH3
CEL1
SAL4
YB0
BET2
LYN0
BRA3
GEN4
AST2
MAC0
FER3
LUD1
VFB2
FEY0
PLZ0
FEN0
Europa LeagueGiornata 4 - giovedì 6 novembre 2025Giornata 4 - gio 6 nov
Fine
Rangers
0 - 2
Roma
Soulé M. 13'Pellegrini L. 36'
Rangers0 - 2 Roma
Soulé M. 13'Pellegrini L. 36'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Rangers-Roma 0-2: video, gol e highlights

Occorreva invertire una tendenza pericolosa dopo le due sconfitte in Europa League e la Roma ritorna a vincere: i giallorossi battono ad Ibrox i Rangers 2-0 e si portano a quota 6 in classifica. Primo tempo dominato dalla squadra di Gasperini che la sblocca con Soulé. Prima del break Pellegrini raddoppia. Nella ripresa i Rangers sono più coraggiosi e ci provano con Chermiti e Moore, ma Celik sfiora il 3-0 colpendo la traversa. Vince la Roma

CLASSIFICA - PAGELLE