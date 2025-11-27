La squadra di Italiano si sblocca in casa in Europa League e si prende il 18° posto in classifica. In avvio ci provano Pobega e Odgaard, che si divora il vantaggio ma lo trova dalla distanza al 26'. Rimedia Vertessen, rossoblù pericolosi con Dallinga e ancora Pobega. Uno-due del Bologna dopo l'intervallo: Dallinga sfrutta l'assist di Miranda e Bernardeschi svetta di testa ritrovando il gol in Europa a distanza di 6 anni. Decisivo Ravaglia su Vertessen e Ratkov, poker finale di Orsolini

PAGELLE - CLASSIFICA