Europa LeagueGiornata 5 - giovedì 27 novembre 2025Giornata 5 - gio 27 nov
2 - 1
2 - 1
Roma-Midtjylland 2-1: video, gol e highlights
I giallorossi si "sbloccano" in casa, vincendo la prima partita all'Olimpico in Europa League. Con Dybala titolare (al rientro dopo l'infortunio del 2 novembre) decidono le reti di El Aynaoui (primo centro in giallorosso) e di El Shaarawy. Nel finale Paulinho accorcia, poi El Shaarawy sfiora la doppietta colpendo la traversa. Nota stonata nella serata giallorossa l'infortunio alla caviglia di Koné, uscito AL 27' e che preoccupa in vista del Napoli