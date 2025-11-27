Offerte Black Friday
Europa League Giornata 5 - giovedì 27 novembre 2025
Roma
El Aynaoui N. 7'El Shaarawy S. 83'
2 - 1
Midtjylland
Paulinho 86'
Roma
El Aynaoui N. 7'El Shaarawy S. 83'
2 - 1 Midtjylland
Paulinho 86'
Roma-Midtjylland 2-1: video, gol e highlights

I giallorossi si "sbloccano" in casa, vincendo la prima partita all'Olimpico in Europa League. Con Dybala titolare (al rientro dopo l'infortunio del 2 novembre) decidono le reti di El Aynaoui (primo centro in giallorosso) e di El Shaarawy. Nel finale Paulinho accorcia, poi El Shaarawy sfiora la doppietta colpendo la traversa. Nota stonata nella serata giallorossa l'infortunio alla caviglia di Koné, uscito AL 27' e che preoccupa in vista del Napoli

