Europa LeagueGiornata 6 - giovedì 11 dicembre 2025Giornata 6 - gio 11 dic
Fine
1 - 2
1 - 2
Celta Vigo-Bologna 1-2: video, gol e highlights
Punti preziosissimi in chiave qualificazione per il Bologna che passa in svantaggio a Vigo nel primo tempo ma grazie a una grandissima prestazione ribalta il Celta vincendo 2-1. Dopo la rete di Zaragoza nella prima frazione, la squadra di Italiano spinge nella ripresa: gol annullato a Pobega che poi si guadagna un rigore che Bernardeschi trasforma. Lo stesso trequartista segna il 2-1 che vale la vittoria una manciata di minuti più tardi