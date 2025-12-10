Celtic-Roma, il risultato in diretta LIVE
Seconda trasferta in Scozia in Europa League per la Roma, che affronta il Celtic. La Roma parte bene e la sblocca al 6' grazie all'autogol di Scales. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
22' - Hermoso recupera un bel pallone in zona d'attacco e cerca con un filtrante Pisilli, che era appena scattato. Palla che non arriva però al centrocampista della Roma.
19' - La Roma comanda il gioco e attacca rendendosi pericolosa sia a destra che a sinistra. El Shaarawy va via sulla sinistra a Engels, mette in mezzo sul primo palo ma non trova Ferguson. I giallorossi insistono e questa volta giocano a destra, dove Soulé riesce a conquistare un altro calcio d'angolo.
15' - Molto meglio la Roma in questo inizio di partita: Ferguson riceve fuori dall'area di rigore e allarga subito sulla destra verso Celik. Cross che viene deviato dalla difesa del Celtic, palla in calcio d'angolo.
11' - Ancora Roma in attacco: Soulé fa tutto benissimo, entra in area e leggermente defilato sulla destra prova a metterla in mezzo. Pallone che Schmeichel riesce a bloccare senza problemi.
10' - El Shaarawy! Prova a insistere la Roma. Lancio lungo verso Soulé, che controlla e si sposta verso il centro. L'italoargentino allarga a sinistra verso El Shaarawy, che rientra e calcia con il destro. Palla che termina sul fondo.
Roma in vantaggio!
6' - Autogol di Scales, la Roma è in vantaggio! Calcio d'angolo battuto da destra, cross di Soulé al centro dell'area verso Mancini. Il difensore giallorosso viene anticipato da Scales, che di testa la mette nella sua porta.
4' - Ancora Roma in attacco: El Shaarawy da sinistra cerca e trova in area di rigore Rensch. L'esterno giallorosso quasi non si accorge di essere da solo e prova subito a girarla al centro verso Ferguson. Palla imprecisa e recuperata dalla difesa del Celtic.
2' - Fasi di studio in questo inizio: Ferguson riceve da fuori area, si gira e allarga sulla sinistra verso Rensch. Palla non perfetta, Trusty entra in scivolata e recupera.
Prima di iniziare un minuto di silenzio per Dixie Deans, calciatore scozzese ex Celtic morto martedì 9 dicembre.
Squadre in campo!
60.000 spettatori, sold out al Celtic Park. Tra pochissimo si parte.
Squadre negli spogliatoi, tra poco l'ingresso in campo.
Tutto pronto al Celtic Park, tra poco l'inizio della sfida tra Celtic e Roma.
L'arbitro della sfida sarà il rumeno Istvan Kovacs. Tra le due squadre non ci sono precedenti nelle competizioni Uefa.
In Conference League, invece, vittoria della Fiorentina che batte la Dinamo Kiev per 2-1. grazie alle reti di Kean e di Gudmundsson.
Non solo Celtic-Roma
Alle 21 c'è anche Celta Vigo-Bologna. Qui il liveblog per non perdersi nulla.
Questa la situazione in vista delle partite delle 21, con la Roma che affronterà il Celtic nella sesta giornata di Europa League.
Mourinho: "Scudetto alla Roma? Andrei al Circo Massimo ma... "
Dopo la vittoria contro il Napoli in Champions League, l'allenatore del Benfica José Mourinho ha detto la sua sulle favorite per la vittoria della Serie A. Lo 'Special One' vede una corsa a tre: "L'Inter e il Napoli hanno un super potenziale. Il Milan gioca una partita a settimana e ha un allenatore fantastico come Allegri". L'ex allenatore della Roma dà invece poche chance ai giallorossi: "Mi piacerebbe tantissimo andare al Circo Massimo ma non penso..."
Massara: "Mercato? Ci faremo trovare pronti"
Il direttore sportivo della Roma a Sky: "Abbiamo bisogno di forze fresche. In un momento della stagione in cui si intensificano le partite abbiamo a disposizione diversi giocatori". Su Ferguson e Pisilli: "Ferguson è arrivato a fine mercato e un po' di tempo di adattamento è necessario. Ha avuto degli infortuni, ci auguriamo che possa trovare maggiore continuità in questa fase. Per quanto riguarda Pisilli si è trovato in un centrocampo di alto livello, ma troverà delle possibilità per dare una mano. Sappiamo di poter contare su di lui". E sul mercato, invece, parlando di Zirkzee: "Si accostano molti nomi alla Roma e non solo. Si sta avvicinando il mercato di riparazione, vediamo se ci saranno delle opportunità. In caso ci faremo trovare pronti. Ora si parla tanto di Zirkzee perché viene da un periodo in cui ha giocato meno. In questa fase sta giocando e potrebbe non essere più sul mercato, vedremo".
Le parole di Pisilli a Sky
Il centrocampista della Roma a Sky Sport prima dell'inizio di Celtic-Roma: "Quella di questa sera è una partita molto importante. Spero di dare una mano alla squadra per portare a casa questa partita". Sul giocare con El Aynaoui: "Il mister ci ha chiesto di giocare in avanti e di fare una bella manovra di gioco". E su Ferguson: "Ferguson è un grande giocatore. In questo momento sta facendo un po' più di fatica, ma noi abbiamo tanta fiducia in lui".
Hermoso: "Non ho chiarito con Folorunsho"
In conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic, Mario Hermoso è tornato a parlare della lite di domenica a Cagliari con Folorunsho: "Non ho parlato con lui, è un tema molto delicato. Non tocca a me spiegare cosa sia successo in campo. Spetta alla Lega decidere e stabilire fino a che punto determinati atteggiamenti, commenti e parole sono accettabili".
Le parole di Gasperini alla vigilia di Celtic-Roma
Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic: "Giocando ogni tre giorni possiamo dimenticare le sconfitte e ricominciare. Ci attende una bella battaglia in uno stadio che trasuda di storia. Vogliamo restare dentro tutte le competizioni".
Le scelte di Gasperini
Ben cinque cambi da parte di Gasperini. In porta ovviamente Svilar, con Mancini, NDicka e Hermoso nella difesa a tre. A centrocampo, ecco le novità: Pisilli gioca in coppia con El Aynaoui, mentre a sinistra c'è Rensch. In attacco scelto Ferguson.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Rensch; Soulè, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini
Le scelte di Nancy
Appena arrivato sulla panchina del Celtic,Nancy schiera il 3-4-3. In porta c'è Schmeichel, mentre in difesa ci sono Trusty, Scales e Tierney. Il tridente è composto da Hatate, Maeda e Nygren.
CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. All. Nancy
Da quando è arrivato alla Roma (2022/23), solo Victor Boniface ha realizzato più gol (11) di Paulo Dybala (10, come En-Nesyri, El Kaabi e Aubameyang) in UEFA Europa League; inoltre, nel periodo, solo il compagno di squadra, Lorenzo Pellegrini, e Bruno Fernandes hanno partecipato a più reti (entrambi 15) dell’argentino (13 - 10G+3A) nel torneo.
Sebastian Tounekti è il giocatore che ha effettuato più movimenti palla al piede terminati nell'area avversaria in questa UEFA Europa League (32), mentre, esclusi i difensori, è il terzo per distanza totale percorsa in questa situazione di gioco (1.043 metri).
Solo Lione e Midtjylland hanno mandato in gol più giocatori (entrambe otto) in questa UEFA Europa League rispetto alla Roma: sette, al pari di Nottingham Forest, PAOK, Ferencváros e Friburgo; tuttavia, nessun marcatore giallorosso ha segnato più di una rete nel torneo in corso.
Da una parte, solo il Feyenoord ha effettuato più conclusioni (15) a seguito di un recupero offensivo rispetto alla Roma (10, come Real Betis e PAOK) in questa UEFA Europa League - anche se i giallorossi non hanno ancora segnato da questa situazione di gioco -; dall’altra, il Celtic è una delle due squadre, assieme al PAOK, ad avere realizzato più reti (due) in seguito a sequenze di almeno 10 passaggi nel torneo in corso.
Nessuno degli ultimi 19 incontri casalinghi del Celtic in UEFA Europa League al Celtic Park è terminato in parità (10 vittorie, 9 sconfitte), l'ultimo pareggio risale all'ottobre 2015 contro il Fenerbahçe (2-2).
Dopo i successi contro Nizza (2-1) e Rangers (2-0) nelle ultime due trasferte, la Roma può vincere tre gare di fila fuori casa nelle competizioni europee per la prima volta da febbraio-aprile 2021 (tre, sempre in UEFA Europa League).
La Roma può vincere tre partite consecutive in UEFA Europa League per la prima volta da settembre-ottobre 2023.
Il Celtic ha vinto due delle ultime tre partite (1 sconfitta) in UEFA Europa League, tra cui la più recente: l’ultima volta in cui ha ottenuto due successi di fila nella competizione risale a novembre 2021 (entrambi contro il Ferencváros).
Le formazioni ufficiali
CELTIC (3-4-3): Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. All. Nancy
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Rensch; Soulè, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini
La Roma ha già battuto il Rangers a Ibrox in questa UEFA Europa League. L'ultima squadra a vincere in trasferta contro sia il Celtic che il Rangers in una singola stagione in tutte le competizioni è stata l'Inverness Caledonian Thistle nel 2012/13.
Questa sarà la 33^ sfida nelle maggiori competizioni europee per il Celtic contro squadre italiane, e la prima in assoluto contro la Roma. Gli scozzesi hanno vinto due delle ultime 16 gare contro avversarie italiane (2 vittorie, 4 pareggi, 10 sconfitte), entrambe contro la Lazio nella UEFA Europa League 2019/20.
Dentro il Celtic Park
La Roma di Gasperini affronta il Celtic nella sesta giornata di Europa League. Segui la sfida, in programma alle ore 21, con il nostro liveblog.