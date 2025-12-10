Il direttore sportivo della Roma a Sky: "Abbiamo bisogno di forze fresche. In un momento della stagione in cui si intensificano le partite abbiamo a disposizione diversi giocatori". Su Ferguson e Pisilli: "Ferguson è arrivato a fine mercato e un po' di tempo di adattamento è necessario. Ha avuto degli infortuni, ci auguriamo che possa trovare maggiore continuità in questa fase. Per quanto riguarda Pisilli si è trovato in un centrocampo di alto livello, ma troverà delle possibilità per dare una mano. Sappiamo di poter contare su di lui". E sul mercato, invece, parlando di Zirkzee: "Si accostano molti nomi alla Roma e non solo. Si sta avvicinando il mercato di riparazione, vediamo se ci saranno delle opportunità. In caso ci faremo trovare pronti. Ora si parla tanto di Zirkzee perché viene da un periodo in cui ha giocato meno. In questa fase sta giocando e potrebbe non essere più sul mercato, vedremo".