Europa LeagueGiornata 6 - giovedì 11 dicembre 2025Giornata 6 - gio 11 dic
Fine
Celtic
0 - 3
Roma
Scales L. 6' (Aut.)Ferguson E. 36', 45' + 1'
Celtic0 - 3 Roma
Scales L. 6' (Aut.)Ferguson E. 36', 45' + 1'
Celtic-Roma 0-3: video, gol e highlights

La Roma domina a Glasgow e batte con un netto 3-0 il Celtic. Dopo l'autogol di Scales arrivato al 6', il protagonista è stato Ferguson, autore di una doppietta. Nel finale di primo tempo il Celtic sbaglia un rigore con Engels. Nella ripresa annullati i gol di Iheanacho e di Bailey per fuorigioco. Con questa vittoria, la Roma sale al 10° posto in classifica a quota 12 punti

