La Roma domina a Glasgow e batte con un netto 3-0 il Celtic. Dopo l'autogol di Scales arrivato al 6', il protagonista è stato Ferguson, autore di una doppietta. Nel finale di primo tempo il Celtic sbaglia un rigore con Engels. Nella ripresa annullati i gol di Iheanacho e di Bailey per fuorigioco. Con questa vittoria, la Roma sale al 10° posto in classifica a quota 12 punti

