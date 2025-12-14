Gasp: "Ndicka ci sarà, per El Aynaoui aspettiamo"

Sarà un bel confronto tra due allenatori, lei e Fabregas. Che aspettative ci sono? Qual è il suo pensiero su Fabregas?

"Sicuramente è una partita attesa. Il Como non è più una sorpresa, ma una realtà. Per la qualità di gioco con cui affronta le partite. Parliamo di una delle realtà migliori, veder giocare il Como è sempre molto piacevole. Domani verrà fuori una partita in cui due squadre cercheranno di ottenere il massimo facendo la propria partita. E' una partita non determinante, ma molto importante perché ci dirà anche i valori della classifica. Sarà una partita di livello. Fabregas ha dato una impronta importante al Como".