Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GEN1
FRE0
NOT0
MCH0
FER0
BRA0
CEL1
LYN0
BOL1
ROM1
VFB1
POR2
LIL0
AST1
PAN1
BET0
Europa LeagueOttavi - giovedì 12 marzo 2026Ottavi - gio 12 mar
Fine
Bologna
Bernardeschi F. 50'
1 - 1
Roma
Pellegrini L. 71'
Bologna
Bernardeschi F. 50'
1 - 1 Roma
Pellegrini L. 71'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Bologna-Roma 1-1: video, gol e highlights

Due gol, tre legni, tutto ancora apertissimo: l'atto I del derby italiano di Europa League finisce senza vincitori. Bernardeschi in grande forma: è lui a sbloccare la partita su una bella giocata di Rowe. Pobega si divora il bis, Malen colpisce un palo e poi Pellegrini trova il pari. Altro legno per Malen e traversa pure per Vitik. Appuntamento tra una settimana all'Olimpico per il ritorno

PAGELLE - IL TABELLONE