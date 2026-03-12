Due gol, tre legni, tutto ancora apertissimo: l'atto I del derby italiano di Europa League finisce senza vincitori. Bernardeschi in grande forma: è lui a sbloccare la partita su una bella giocata di Rowe. Pobega si divora il bis, Malen colpisce un palo e poi Pellegrini trova il pari. Altro legno per Malen e traversa pure per Vitik. Appuntamento tra una settimana all'Olimpico per il ritorno

