Bologna-Roma 1-1, le pagelle della partita di Europa League

Europa League

Bernardeschi è l'MVP di Bologna-Roma, andata degli ottavi di Europa League terminata 1-1. Bene anche Rowe, 7 per lui. Tra i giallorossi promosso Pellegrini, autore del gol del pareggio. Brilla Malen: voto 7. Tutte le pagelle di Stefano Borghi

CRONACA E HIGHLIGHTS

Pagelle
Bologna
Lukasz Skorupski
voto 5.5
Lukasz Skorupski
Bologna
João Mário
voto 5
João Mário
Bologna
Nicolò Casale
voto 6.5
Nicolò Casale
Bologna
Jhon Lucumí
voto 6
Jhon Lucumí
Bologna
Juan Miranda
voto 6
Juan Miranda
Bologna
Lewis Ferguson
voto 6
Lewis Ferguson
Bologna
Remo Freuler
voto 6
Remo Freuler
Bologna
Tommaso Pobega
voto 6
Tommaso Pobega
mvp
Bologna
Federico Bernardeschi
voto 7.5
Federico Bernardeschi
Bologna
Santiago Castro
voto 5.5
Santiago Castro
Bologna
Jonathan Rowe
voto 7
Jonathan Rowe
I subentrati
6
S.V.
T.Dallinga dal 79'
S.V.
M.Vitík dal 84'
6.5
N.Zortea dal 85'
S.V.
All. Italiano 6.5
Roma
Mile Svilar
voto 6.5
Mile Svilar
Roma
Daniele Ghilardi
voto 6
Daniele Ghilardi
Roma
Evan Ndicka
voto 6.5
Evan Ndicka
Roma
Nidal Celik
voto 6
Nidal Celik
Roma
Devyne Rensch
voto 5.5
Devyne Rensch
Roma
Niccolò Pisilli
voto 6
Niccolò Pisilli
Roma
Neil El Aynaoui
voto 5.5
Neil El Aynaoui
Roma
Wesley
voto 5.5
Wesley
Roma
Bryan Cristante
voto 6
Bryan Cristante
Roma
Donyell Malen
voto 7
Donyell Malen
Roma
Bryan Zaragoza
voto 5.5
Bryan Zaragoza
I subentrati
R.Vaz dal 45'
6.5
K.Tsimikas dal 58'
6
M.Hermoso dal 65'
6
7
All. Gasperini 6

