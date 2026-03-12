Bernardeschi è l'MVP di Bologna-Roma, andata degli ottavi di Europa League terminata 1-1. Bene anche Rowe, 7 per lui. Tra i giallorossi promosso Pellegrini, autore del gol del pareggio. Brilla Malen: voto 7. Tutte le pagelle di Stefano Borghi
Pagelle
I subentrati
N.Cambiaghi dal 71'
6
C.Lykogiannis dal 79'
S.V.
T.Dallinga dal 79'
S.V.
M.Vitík dal 84'
6.5
N.Zortea dal 85'
S.V.
All. Italiano 6.5
I subentrati
R.Vaz dal 45'
6.5
K.Tsimikas dal 58'
6
M.Hermoso dal 65'
6
L.Pellegrini dal 66'
7
All. Gasperini 6