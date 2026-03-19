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Europa LeagueOttavi - giovedì 19 marzo 2026Ottavi - gio 19 mar
Fine
Roma
Ndicka E. 32'Malen D. 69' (Rig.)Pellegrini L. 80'
3 - 4Dtr: 3-3Tot: 4-5
Bologna
Rowe J. 22'Bernardeschi F. 45' + 2' (Rig.)Castro S. 58'Cambiaghi N. 111'
Bologna passa il turno ai supplementari
Roma
Ndicka E. 32'Malen D. 69' (Rig.)Pellegrini L. 80'
3 - 4 Bologna
Rowe J. 22'Bernardeschi F. 45' + 2' (Rig.)Castro S. 58'Cambiaghi N. 111'
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Roma-Bologna 3-4 dts: video, gol e highlights

Prosegue il cammino del Bologna in Europa League, si ferma la Roma. E' questo il verdetto del derby italiano nel ritorno degli ottavi di finale. Parte bene il Bollogna che segna con Rwe. La Roma pareggia con Ndicka ma poi va di nuovo sotto (rigore di Bernardeschi). A inizio ripresa Castro segna il 3-1, Malen accorcia (su rigore), Pellegrini fa 3-3. Nel secondo supplementare la decide una rete di Cambiaghi. Il Bologna affronterà l'Aston Villa

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