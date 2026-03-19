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Roma-Bologna 3-4 dts, le pagelle della partita di Europa League

Europa League

Il Bologna elimina la Roma negli ottavi di Europa League, grazie al successo 4-3 ai supplementari all'Olimpico nella sfida di ritorno. Rowe è il migliore in campo. Tra i giallorossi bene i subentrati Pellegrini e Robinio Vaz

CRONACA E HIGHLIGHTS

Pagelle
Roma
Mile Svilar
voto 5.5
Mile Svilar
Roma
Gianluca Mancini
voto 6
Gianluca Mancini
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Roma
Evan Ndicka
voto 5.5
Evan Ndicka
Roma
Mario Hermoso
voto 6
Mario Hermoso
pubblicità
Roma
Nidal Celik
voto 6.5
Nidal Celik
Roma
Bryan Cristante
voto 7
Bryan Cristante
Roma
Manu Koné
voto S.V.
Manu Koné
Roma
Wesley
voto 6
Wesley
pubblicità
Roma
Niccolò Pisilli
voto 6.5
Niccolò Pisilli
Roma
Stephan El Shaarawy
voto 5.5
Stephan El Shaarawy
pubblicità
Roma
Donyell Malen
voto 6
Donyell Malen
I subentrati
7
R.Vaz dal 57'
7
6
B.Zaragoza dal 109'
5
All: Gasperini 6.5
Bologna
Federico Ravaglia
voto 6.5
Federico Ravaglia
Bologna
Nadir Zortea
voto 6.5
Nadir Zortea
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Bologna
Martin Vitík
voto 6
Martin Vitík
Bologna
Jhon Lucumí
voto 6
Jhon Lucumí
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Bologna
João Mário
voto 6.5
João Mário
Bologna
Remo Freuler
voto 7
Remo Freuler
Bologna
Tommaso Pobega
voto 6.5
Tommaso Pobega
Bologna
Federico Bernardeschi
voto 6.5
Federico Bernardeschi
pubblicità
Bologna
Lewis Ferguson
voto 7
Lewis Ferguson
mvp
Bologna
Jonathan Rowe
voto 7.5
Jonathan Rowe
pubblicità
Bologna
Santiago Castro
voto 7
Santiago Castro
I subentrati
T.Dallinga dal 73'
6
7.5
N.Casale dal 73'
5.5
R.Orsolini dal 79'
6.5
N.Moro dal 91'
6
T.Heggem dal 114'
S.V.
All: Italiano 7.5

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