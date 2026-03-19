Il Bologna elimina la Roma negli ottavi di Europa League, grazie al successo 4-3 ai supplementari all'Olimpico nella sfida di ritorno. Rowe è il migliore in campo. Tra i giallorossi bene i subentrati Pellegrini e Robinio Vaz
Pagelle
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I subentrati
L.Pellegrini dal 20'
7
R.Vaz dal 57'
7
N.El Aynaoui dal 104'
6
B.Zaragoza dal 109'
5
All: Gasperini 6.5
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I subentrati
T.Dallinga dal 73'
6
N.Cambiaghi dal 73'
7.5
N.Casale dal 73'
5.5
R.Orsolini dal 79'
6.5
N.Moro dal 91'
6
T.Heggem dal 114'
S.V.
All: Italiano 7.5