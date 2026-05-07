Derby inglese a senso unico nella semifinale di ritorno di Europa League, dove la squadra di Emery ribalta lo 0-1 del primo round e stravince 4-0 a Villa Park. In avvio pericoloso Torres, al 36' Watkins la sblocca su assist di Buendia. Attento Ortega sullo stesso Watkins. Dopo l'intervallo Milenkovic trattiene Torres in area: Buendia raddoppia su rigore. A chiudere i giochi è capitan McGinn con una doppietta nel finale. Il prossimo 20 maggio a Istanbul sarà sfida in finale contro il Friburgo

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