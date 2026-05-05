Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
AST4
NOT0
FRE3
BRA1
Europa LeagueSemifinali - giovedì 7 maggio 2026Semifinali - gio 7 mag
Fine
Friburgo
Kübler L. 19', 72'Manzambi J. 41'
3 - 1Tot: 4-3
Braga
Víctor P. 79'
Friburgo
Kübler L. 19', 72'Manzambi J. 41'
3 - 1 Braga
Víctor P. 79'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Friburgo-Braga 3-1, gol e highlights. I tedeschi di Grifo in finale di Europa League

Prima finale europea nella storia del Friburgo, che rimonta il 2-1 dei portoghesi e la spunta 3-1 all'Europa-Park Stadion. Il prossimo 20 maggio a Istanbul affronterà l'Aston Villa. Partita in salita per il Braga (rosso diretto a Dorgeles al 6'). Al 19' Kubler pareggia i conti sfruttando il rimpallo con Gorby, raddoppia Manzambi con un gran destro. Palo di Victor Gomez prima dell'intervallo. Kubler fa doppietta di testa, Pau Victor accorcia ma non basta

IL TABELLONE