Europa LeagueSemifinali - giovedì 7 maggio 2026Semifinali - gio 7 mag
Fine
3 - 1Tot: 4-3
3 - 1
Friburgo-Braga 3-1, gol e highlights. I tedeschi di Grifo in finale di Europa League
Prima finale europea nella storia del Friburgo, che rimonta il 2-1 dei portoghesi e la spunta 3-1 all'Europa-Park Stadion. Il prossimo 20 maggio a Istanbul affronterà l'Aston Villa. Partita in salita per il Braga (rosso diretto a Dorgeles al 6'). Al 19' Kubler pareggia i conti sfruttando il rimpallo con Gorby, raddoppia Manzambi con un gran destro. Palo di Victor Gomez prima dell'intervallo. Kubler fa doppietta di testa, Pau Victor accorcia ma non basta